Een studentenhuis op het Rapenburg in Leiden is donderdagavond ontruimd vanwege rookontwikkeling. De oorzaak daarvan was een brandende sigaret die via de 'peukenbak' in het rooster van de kruipruimte terecht was gekomen, zo constateerde de brandweer.

De rook verspreidde zich vervolgens door het pand.

De brandweer heeft de smeulende sigaret gedoofd. Na het ventileren van het pand mochten alle studentes van het Minerva-huis weer naar binnen.