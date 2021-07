Palingkwekerij Boschypaling mag zich vestigen aan de Vinkeweg in Oegstgeest. Dat heeft de Raad van State besloten in een al jarenlang voortslepend conflict tussen de palingkwekerij en de naastgelegen boerderij. De rokerij die ook in de plannen staat, past echter niet binnen de regels, vindt de rechter.

De plannen voor een palingkwekerij op de grond van een voormalige sierteeltbedrijf zijn inmiddels al vijf jaar oud. De palingkweker en de boer van de naastgelegen boerderij konden het maar niet eens worden over de afstand tussen beide bedrijven.

De gemeente besloot in 2019 een nieuw bestemmingsplan op te stellen, waarin de nieuwe palingkwekerij (inclusief rokerij en winkel) werd toegestaan.

Veel van de bezwaren die de boer bij de Raad van State indiende, worden van tafel geveegd. De rechter ziet geen belemmeringen voor de vestiging van de kwekerij op de Vinkeweg. Toch mag de palingkwekerij nog niet gebouwd worden op het terrein, want de rechter vindt dat het roken van paling niet onder 'telen' valt, en dat is wel een vereiste op die locatie.

De Raad van State heeft de gemeente Oegstgeest nu opgedragen om het bestemmingsplan aan te passen, omdat een palingrokerij op dit moment nog teveel onzekerheden met zich mee zou brengen voor de buren.

De gemeenteraad heeft daarom tot uiterlijk 22 september om een nieuw besluit te nemen, waarin expliciet wordt vastgelegd dat de gemeente de rokerij wil toestaan en aan welke voorwaarden die dan moet voldoen.