De Omgevingsdienst Midden-Holland heeft een negatief zwemadvies afgekondigd voor delen van de Klinkenbergerplas in Oegstgeest, omdat daar blauwalg is aangetroffen.

Het negatieve advies geldt voor de westoever van de plas. Blauwalg kan huidirritatie en maag- en darmklachten veroorzaken. Zwemmen wordt daarom ontraden.

Voor een ander deel van de Klinkenbergerplas, de noordwestoever, is een waarschuwing van kracht. Ook daar is blauwalg geconstateerd, maar dan in kleinere hoeveelheden.

Op andere plekken in de regio is het openbare zwemwater in orde. Zo kan er veilig worden gezwommen bij recreatieplas Vlietland en ook bij waterspeelplaats Cronesteyn in Leiden is de zwemwaterkwaliteit goed. Datzelfde geldt voor het Valkenburgse Meer en de Vadedoplas in Leiderdorp. Het water van 't Joppe is zowel in Warmond als in de Merenwijk in orde bevonden.

Blauwalg komt bijna elke zomer voor in een deel van de recreatieplassen. De alg ontwikkelt zich bij hoge watertemperaturen. Onder meer met waterstofperoxide wordt geprobeerd de alg te bestrijden, maar dat is niet altijd succesvol.