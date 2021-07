Het Leidse Park Matilo komt op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het park in Meerburg is onderdeel van de noordelijke grens van het oude Romeinse rijk, die loopt van Katwijk via onder meer Leiden en Alphen aan den Rijn richting Nijmegen en Duitsland.

Door de erkenning van Unesco is de limes (de grens en verdedigingszone van het Romeinse Rijk) een cultureel erfgoed dat als onvervangbaar wordt beschouwd.

Op de Werelderfgoedlijst staan alle plekken in de wereld die volgens Unesco behouden moeten blijven. In Nederland staan twaalf plaatsen op de Werelderfgoedlijst, waaronder de molens bij Kinderdijk, de Waddenzee en de Van Nellefabriek in Rotterdam. De Koloniën van Weldadigheid in België en Nederland en de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden maandag al opgenomen op de lijst.

"Ik bedank de Unesco voor het opnemen van de limes op de Werelderfgoedlijst", zegt gedeputeerde Willy de Zoete van de provincie Zuid-Holland bij mediapartner Omroep West, nadat bekend was geworden dat de limes onderdeel werd van deze prestigieuze lijst. "We zijn trots dat onze inzending deze lijst heeft gehaald."

In de bodem van Park Matilo liggen de resten van een belangrijk Romeins legerkamp. Het park is bekend van het Romeinse ruitermasker dat er in 1996 werd gevonden. "Het was een belangrijk legerkamp", legde de Leidse archeoloog Tom Hazenberg eerder uit. De omwonenden van Park Matilo zijn erg blij met de aandacht die het park nu krijgt door de toetreding tot de werelderfgoedlijst.

Vooruitstrevend met badhuizen en waterkeringen

De limes in Nederland en Duitsland beschermde het Romeinse Rijk tegen Germaanse stammen. De resten van de limes laten zien hoe vooruitstrevend de Romeinen in hun tijd waren met badhuizen en waterkeringen.

Boris van der Ham, voorzitter van de Stichting Werelderfgoed Nederland, is blij met de uitverkiezing. "De limes is een erfgoed dat vele landen met elkaar verbindt. Het is een fantastisch bewijs van onze gemeenschappelijke geschiedenis."