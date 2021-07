Een vrouw op een fiets is zondag aan het einde van de middag op de Beestenmarkt in Leiden te water geraakt met haar fiets. Het asfalt was daar mogelijk door regen glad geworden.

Een medewerker van rederij Rembrandt heeft de vrouw geholpen uit het water te komen. Ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken, maar ze had geen letsel opgelopen.

De fiets is door de politie uit het water gevist. Volgens horecaondernemers moet de gemeente iets aan de verkeerssituatie doen. Er mag op de plek van het ongeval niet gefietst worden.