Een nog onbekende automobilist is vrijdagavond in de Merenwijk op een politieauto ingereden. Dat gebeurde nadat twee eenheden op een melding afgingen. De auto reed uit het niets in op één van de politieauto's.

De twee politieauto's zetten vervolgens de achtervolging in. Daarbij is een fietser door de vluchtende verdachte bijna omver gereden. De fietser werd wel geraakt, maar raakte niet gewond.

Uiteindelijk werd het voertuig de verdachte op de Kokkelbank in Leiden aangetroffen. Daarbij was de verdachte niet meer aanwezig. De politie doet verder onderzoek naar het incident en naar de identiteit van de verdachte. Het voertuig is in beslag genomen en meegenomen.