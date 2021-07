Leidenaren mogen zich uitspreken over het aanbod en de bereikbaarheid van de winkels en markten in de binnenstad. De gemeente werkt aan een zogenaamd 'retailbeleid' om de winkels in het stadscentrum, inclusief de woensdag- en zaterdagmarkt voor te bereiden op de toekomst.

De winkels in het centrum hebben al jaren te maken met een verschuiving van fysiek winkelen naar online bestellen. Door de coronapandemie is dat proces versneld. Ook de markt had last van corona: de non-foodkramen waren een tijd lang afwezig en nog steeds is de zaterdagmarkt niet langs de Nieuwe Rijn, maar verspreid over de stad.

Tot en met 1 september zijn de stellingen en vragen te vinden op doemee.leiden.nl.