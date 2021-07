De werkzaamheden aan de A44 richting Amsterdam bij Leiden zijn afgerond. Na tien maanden kan het verkeer eindelijk over de nieuwe rijbaan van de A44 rijden.

"Een bijzondere mijlpaal", zo noemde de projectontwikkelaar van de RijnlandRoute de ingebruikname van de definitieve rijbaan op de A44 richting Amsterdam.

Tien maanden lang reed het verkeer in beide richtingen op de nieuw gebouwde viaducten aan de westzijde. Zo ontstond er ruimte aan de oostzijde van de viaducten om de nieuwe kunstwerken te bouwen en de verkeerstechnische installaties aan te leggen.

De nieuwe viaducten op de A44 en de tussenliggende rijbaan zijn in verschillende fases gebouwd. Het verkeer had door deze manier van bouwen zo weinig mogelijk hinder. In de komende weken wordt ook de rijbaan richting Den Haag afgebouwd en komt ook de definitieve aansluiting Leiden-West gereed.