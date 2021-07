De zijkanten en pastorie van de Sint Josephkerk aan de Herensingel in Leiden worden komend jaar gerestaureerd. De afgelopen maanden zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, en nu gaat de restauratie beginnen.

De restauratie van de grootste katholieke kerk van Leiden wordt mede mogelijk door een grote rijkssubsidie en bijdragen uit allerlei fondsen. Het werk is naar verwachting in het najaar van 2022 klaar.

Na bijna honderd jaar is de kerk aan een grondige restauratie toe. Die wordt onder leiding van Veldman Rietbroek Architecten uit Leiden uitgevoerd. In de pastorie van de kerk komen enkele nieuwe zaaltjes. Ook wordt de pastorie ingericht voor de komst van een kloostergemeenschap voor zusters.

De bedoeling is dat daar enkele zusters, mogelijk uit Indonesië, komen te wonen die in Leiden willen studeren en zich al hier willen specialiseren. Zij gaan zich in de pastorie inzetten voor het contact met de zieken en de eenzamen. Daarnaast worden er in de enorme pastorie ook nog twee appartementen gebouwd.

De kerkdiensten gaan het komend jaar tijdens de restauratie gewoon door. Ook zal de kerk tijdens de open monumentendagen op 11 en 12 september open zijn voor geïnteresseerden.