De gemeente Leiden gaat in gesprek met de aannemer die de ligweide van zwembad De Zijl met puin heeft bevuild. Doel is om tot een oplossing te komen voor de puinhoop. Dat laat de gemeente desgevraagd weten.

Een groot deel van de ligweide van het zwembad is afgezet en kan niet worden gebruikt. Het gras is gedurende de wintersluiting gebruikt als bouwopslag voor de aannemer die in de aanpalende buurt aan de slag was. Daarnaast wordt ook het recreatiebad binnen gerenoveerd.

Gevolg van deze beperkingen is dat er maximaal 350 zwemmers mogen zwemmen. Voor de horecaondernemer in De Zijl is dit de zoveelste strop. Hij stelt de gemeente en de aannemer aansprakelijk voor de schade die hij oploopt.

Volgens de gemeente heeft de aannemer zich niet aan de afspraken gehouden. Medewerkers kwamen er in mei vlak voor de opening van het zwemseizoen achter dat de aannemer meer ruimte als tijdelijk opslagterrein had gebruikt dan was afgesproken. Daar komt bij dat het bouwmateriaal ook later is verwijderd dan was afgesproken.

Toen het terrein eindelijk weer leeg was, ontdekte de gemeente dat er veel puin en stenen in het gras waren blijven liggen. Het gras was daarmee onbruikbaar geworden als ligweide. De tijd ontbrak om dit te herstellen voordat het buitenzwemseizoen begon. De gemeente betreurt dit.

Renovatie recreatiebad is wel een geplande actie

De renovatie van het recreatiebad binnen is daarentegen wel een bewust geplande actie, meldt de gemeente. Hiervoor is de zomervakantie uitgekozen omdat het wedstrijdbad dan kan worden ingezet ter vervanging van het recreatiebad.

Het wedstrijdbad is normaal gesproken in de zomer dicht als de verenigingen er geen gebruik van maken. Maar deze zomer is het dus open voor recreanten ter vervanging van het recreatiebad.

Het recreatiebad is deze vakantieperiode leeg. Onder andere het voegwerk wordt hersteld en er wordt onderhoud uitgevoerd aan de beweegbare bodem.