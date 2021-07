In Naturalis in Leiden is een nieuwe vlindersoort ontdekt. Stagiair Noortje Looijenga (18) ontdekte het insect. De vlinder draagt daarom voortaan de naam Cyme laeta Looijenga 2021.

"Nieuwe soorten insecten worden dagelijks ontdekt, maar dat een stagiair dat doet, is wel bijzonder", vertelt Looijenga aan mediapartner Omroep West. Ze kreeg voordat ze haar ontdekking deed een klein voorzetje van haar begeleider. "Hij had een vermoeden dat er iets mee aan de hand was, en ik mocht er onderzoek naar doen."

Bij insecten is de doorslag te zien in de genitaliën. "Dat klinkt een beetje raar, maar je haalt echt de buik open en legt het onder de microscoop om te zien hoe het er vanbinnen uitziet", legt de bioloog in opleiding uit.

De vlinder komt uit Nieuw-Guinea. "Als er een documentaire over het gebied op televisie langskomt, zit ik al te kijken of ie ergens op een boom zit. Dat slaat natuurlijk nergens op, maar ik ben zo trots."

Looijenga is niet bang dat dit al het hoogtepunt van haar nog prille carrière als bioloog is. "Dat denk ik niet. Ik wil zeker nog door in dit vakgebied, en wie weet eens een keertje echt op excursie mee naar Nieuw-Guinea of andere werelddelen."