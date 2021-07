De gemeente Leiden heeft een horecavergunning verleend aan Rebel Horeca Groep (RHG) uit Leiden, de nieuwe eigenaar van restaurant de Bruine Boon.

Het café-restaurant aan de Stationsweg opent woensdag weer de deuren. De Boon was ruim een jaar gesloten, nadat bij een vorige verkoop de nieuwe eigenaren geen vergunning kregen.

Directeur Sinhga Witteman van de RHG is dolblij, maar heeft nog wel enkele uitdagingen voor het zover is. "We mogen meteen open, maar het komt toch nog onverwacht dus we moeten nu eerst de voorraden op orde brengen en we hebben ook nog niet voldoende personeel. Dus als je iemand weet, laat ze maar reageren."