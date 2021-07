In het dak van een woning aan de Herenstraat in Leiden heeft dinsdagavond een flinke brand gewoed. De brand is vermoedelijk ontstaan op de zolder tijdens het klussen aan de woning. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Daar werd eerder op de dag verf afgebrand. Omdat de brand was doorgeslagen naar de ruimte tussen het dak en de dakpannen, heeft de brandweer een groot deel van het dak opengebroken om bij het vuur te komen.

De Herenstraat was tijdens de bluswerkzaamheden tussen het spoor en de fietsrotonde in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.

Volgens een omstander zou het huis onlangs zijn verkocht en zijn de nieuwe eigenaren volop aan het klussen.