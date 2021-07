Een trauma-arts is dinsdagmiddag met een traumahelikopter geland op een grasveld naast de Saffierstraat in Leiden. Vanwege een medische noodsituatie bij een ggz-instelling aan de Diamantlaan in Leiden was de assistentie van de trauma-arts noodzakelijk.

De arts is na het verlenen van eerste hulp samen met het slachtoffer in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Inmiddels is de trauma-arts door de politie weer teruggebracht naar de traumahelikopter, die vervolgens terugvloog naar de standplaats.