Drie Leidse studenten hebben in navolging van initiatieven in Breda en Tilburg een actie gestart om de lokale horeca te steunen. Leidenaren kunnen een T-shirt, hoodie of tas met daarop een afbeelding van hun favoriete café kopen.

Inmiddels doen twaalf Leidse cafés mee met WearLeiden, zoals de actie is genoemd. In de online shop kunnen belangstellenden T-shirts, hoodies en tassen kopen met daarop tekeningen van deze cafés.

De illustraties op de producten worden gemaakt door illustrator Huisjes van Inkt. Eerst wordt een foto van de gevel van een café gemaakt, waarna het met Oost-Indische inkt wordt uitgewerkt. CopyCopyLeiden drukte het ontwerp op de kleding of tas.

In Tilburg en Breda zijn op deze manier inmiddels al zevenduizend kleidingstukken verkocht. De studenten hopen dat aantal in Leiden te evenaren.