Burgemeester Emile Jaensch van de gemeente Oegstgeest is afgelopen week twee keer ontsnapt aan de extreme regen met overstromingen tot gevolg in België en Duitsland.

Jaensch was met zijn twee dochters op vakantie in het Belgische Spa toen de regen viel en de straten volliepen. De burgemeester liet weten zich te realiseren dat het serieus was, waarna hij en zijn dochters uit het gebied vertrokken.

Ze reden vervolgens naar hun volgende vakantieadres in het Duitse Bottrop. Tijdens een wandeling klonken ook hier de sirenes van hulpdiensten die zijn ingezet wegens overstromingen in de regio. Jaensch vertrok wederom uit het gebied, ditmaal op weg naar huis.

De ervaringen van Jaensch in België en Duitsland zijn te lezen in een artikel van NU.nl-partner Sleutelstad.