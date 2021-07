De partij van Anandkoemar Jitan, Leiden Participeert (LP), heeft Pritti Rana gekozen als nieuwe lijsttrekker. Jitan zal niet meer terugkeren in de Leidse gemeenteraad.

Rana is een onbekende in de Leidse politiek, maar niet binnen bestuurlijk Leiden. Ze werkte in het verleden als beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid voor de gemeente Leiden. Later maakte ze de overstap naar een trainingsinstituut, waarbij ze werkte als trainer en programmamanager op het gebied van lokaal bestuur.

Rana sloot zich enkele maanden geleden aan bij Leiden Participeert. "Sinds een tijdje woon ik de fractievergaderingen bij en denk ik op de achtergrond mee. We willen graag verder met de partij. Ik heb veel ervaring met het lokaal bestuur en het is ook tijd voor vernieuwing", aldus Rana.