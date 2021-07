Ondernemers in de Leidse binnenstad maken zich zorgen over de bereikbaarheid van het centrum. De komende jaren staan er veel veranderingen in het gebied op de planning, maar de ondernemers willen dat die plannen worden aangepast.

Daarom hebben vijf ondernemersverenigingen uit de binnenstad samen met Centrummanagement Leiden een brief gestuurd naar het stadsbestuur met daarin een veertiendelige wensenlijst.

De ondernemersverenigingen zien met name voor het openbaar vervoer kansen liggen voor de binnenstad. Door regionale bussen te weren uit de winkelgebieden, zoals de Stationsweg en Breestraat, ontstaat er in de binnenstad meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Het regionale busverkeer kan via de route Hooigracht-Langegracht rijden. Bezoekers aan de binnenstad kunnen daarbij uitstappen aan het begin van de Haarlemmerstraat en de Breestraat. Deze bushaltes worden hernoemd naar relevante winkelstraten in de buurt. Bushalte Pelikaanstraat wordt in de plannen van de ondernemers bijvoorbeeld bushalte Winkelstraat Haarlemmerstraat.

De grote OV-knooppunten zoals Leiden Centraal en station Lammenschans gaan als overstappunten voor lokaal vervoer met kleine, elektrische bussen dienen. Door deze kleinere bussen met een lage maximumsnelheid door de Breestraat te laten rijden kan de tweede fase van de herinrichting van de Breestraat plaatsvinden.

In de voorkeursvariant van het stadsbestuur verdwijnt de bushalte van de Prinsessekade. De ondernemers stellen daarom voor een nieuwe halte in te richten bij de Gijselaarsbank, zodat dit deel van de binnenstad toch goed bereikbaar blijft. De Stationsweg wordt geheel busvrij zodat dit een gastvrije entree van de stad kan worden.

Ondernemers pleiten voor autoluwe binnenstad

Daarnaast pleiten de ondernemersverenigingen voor het zorgvuldig invoeren van de autoluwe binnenstad. Hoewel de auto's kunnen verdwijnen uit de winkelstraten (met uitzondering van de Herenstraat en Doezastraat), moeten er voldoende parkeerplekken voor bezoekers zijn in parkeergarages.

Een nieuwe Morspoortgarage is daarvoor volgens de ondernemers essentieel. Daarbovenop moeten er op strategische plekken kort-parkeerplekken komen. Ten slotte roepen de ondernemers het stadsbestuur op een probleemloze bevoorrading van winkels en horeca te garanderen door het verruimen van venstertijden voor bevoorrading en het toestaan van soepele ontheffingsmogelijkheden.