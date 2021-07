In haar strijd om het centrum autoluw te krijgen, kijkt de gemeente Leiden niet alleen naar bewoners van de stad. Het stadsbestuur wil dat bezoekers in de toekomst hun auto aan de rand de van de stad parkeren om vervolgens op een andere manier verder te reizen. Dit blijkt uit de brief die mobiliteitswethouder Ashley North aan de gemeenteraad schreef.

In de brief noemt North vier mogelijke locaties waar een zogenaamde 'PenR-plus' kan komen. "Dat zijn plekken die goed bereikbaar, goed aangegeven, goedkoper dan parkeren in het centrum en comfortabel zijn", legt North uit. De wethouder ziet ruimte in het Bio Science Park, Leiden Noord, op de plek van de Gamma achter Leiden Lammenschans en bij het transferium in Zoeterwoude-Dorp.

Of op de PenR-plussen daadwerkelijk op deze plekken komen blijkt in de komende maanden, wanneer de gemeenteraad het voorstel van de wethouder bespreekt.

Verbaasd

Het Stadsparkeerplan aan de Haagweg in Leiden biedt al jaren een vergelijkbaar concept aan. Directeur Chris Verplancke is verbaasd dat de gemeente hem nog niet heeft gebeld voor advies. "Ik denk graag mee. Dat doe ik altijd, niet voor mijzelf, maar voor de stad", zegt Verplancke.

De directeur voorziet North graag van ongevraagd advies. "Hoe kun je zoiets plannen in een buurgemeente? Leiden is de enige gemeente die hun probleem over de muur gooit", stelt Verplancke. De voorman van het Stadsparkeerplan verwijst North graag naar zijn eerdere voorstel om 100 meter verderop, langs de Europaweg, een PenR-plus in te richten op Leids grondgebied.