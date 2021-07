De brandweer geeft groen licht voor de huisvesting van 175 statushouders in het Hoefijzergebouw in Oegstgeest. De gemeente moet daarvoor nog wel op tijd alle benodigde documenten inleveren en de brandinstallatie laten controleren.

Hiermee komt de gemeente een stap dichter bij het verlenen van de vergunning voor de opvang aan de Rhijngeesterstraatweg. Als de vergunning verleend wordt kunnen er voor de duur van maximaal vijf jaar 175 statushouders worden gehuisvest. Ook komen er 87 kamers waar 'spoedzoekers' in kunnen wonen.

De komst van statushouders en spoedzoekers naar Oegstgeest leidde tot ophef. VVD is fel tegen, maar staat daar alleen in. VVD Oegstgeest kwam onder meer tot de conclusie dat PrO en CDA "jongeren en starters uit Oegstgeest in de kou laten staan".

De meerderheid van de gemeenteraad is onder voorwaarden akkoord over het huisvesten van de statushouders en spoedzoekers. Er zijn wel zorgen over het soort statushouders dat naar het dorp komt. Ook de veiligheid rond de opvang staat ter discussie, en de toename van verkeersdrukte.