Het is Leidse biologiestudenten gelukt om bierviltjes te maken van bierafval. Zij wonnen hiermee een derde plaats op BISC-E, het internationale evenement voor biologische innovatie.

De viltjes worden gemaakt van het restafval van graan dat wordt gebruikt tijdens het brouwen van bier. De Leidse brouwerij Pronck zorgde voor deze 'gebruikte granen'.

"In het lab konden we laten zien dat het graan een goede voedingsbron is voor de schimmel", zegt student Jisca van Dam. "En daarmee kunnen we stevige onderzetters maken die ook nog waterproof zijn. Want je wil natuurlijk niet dat een onderzetter uit elkaar valt zodra er een druppel bierschuim op valt."