De Leidse discotheek Next en alle studentenverenigingen in de stad, op SSR na, hebben besloten om uit voorzorg voor de oplopende coronabesmettingen in Nederland hun deuren te sluiten.

Studentenverenigingen Minerva en Augustinus kwam dinsdag tot dit besluit. Ook de aan Minerva gelieerde studentendisco Hifi is dicht. De overige Leidse studentenverenigingen waren al met zomerreces. SSR is nog niet met zomerreces en heeft vooralsnog niet besloten om de deuren te sluiten.

Discotheek Next besloot donderdag om te sluiten. Andere cafés en locaties hebben besloten open te blijven. Gebroeders De Nobel opent dit weekend juist voor het eerst de deuren met Het Eerste Feest, wat drukbezocht lijkt te worden. Podiumdirecteur Ruud Visser laat weten dat er al vijfhonderd tickets zijn verkocht. Visser vertrouwt op de "hele strenge controle op testen en de vaccinatie".

Sander Dubbeldeman, uitbater van De Uijl van Hoogland en Studio De Veste, laat weten dat deze drukbezochte cafés openblijven. Wel geeft Dubbeldeman aan dat hij het nog niet ziet zitten om de maximumcapaciteit binnen te laten.