De horeca van de lhbti-belangenvereniging COC Leiden blijft voorlopig dicht, om de veiligheid van vrijwillige medewerkers te waarborgen. Dat vertelde voorzitter Debbie Helaha woensdag in radioprogramma Nieuws071 van NU.nl-mediapartner Sleutelstad.

"We blijven voorlopig even rustig aan doen", vertelt Helaha. COC wil niet te veel van de vrijwillige medewerkers vragen en daarom is besloten om het horecagedeelte voorlopig gesloten te houden.

De vereniging is niet volledig gesloten; voor werkgroepen is het COC geopend.

Het was een lastig jaar voor de horeca van COC Leiden. De belangenvereniging krijgt namelijk geen coronasteun van de overheid, maar subsidie van de gemeente. Die subsidie is echter niet bestemd voor de horeca van de vereniging.

COC laat wel weten een kunstwerk te maken dat gericht is op diversiteit en verbinding. In overleg met de gemeente is de Leidse kunstenaar Koen Hauser hiervoor aangewezen.