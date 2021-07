Het Leidse stadsbestuur wil striktere regels invoeren voor het verhuren van woningen aan toeristen. Wie zijn woning tijdelijk wil verhuren, moet zich registreren en mag de woning maar dertig dagen per jaar verhuren. Zo wil de gemeente voorkomen dat woningen te veel worden verhuurd en te weinig worden bewoond.

Volgens wethouder Yvonne van Delft zijn Leidse woningen in 2019 in totaal voor 42.000 nachten verhuurd. Dat gaat via websites als Airbnb, maar ook via particuliere verhuur.

In Leiden is het verhuren van woningen aan toeristen eigenlijk illegaal, maar er wordt niet op gehandhaafd. Bovendien zijn er maar weinig klachten bij de gemeente binnengekomen.

Het stadsbestuur stelt nu toch striktere verhuurregels voor: een registratieplicht voor aanbieders en een maximum van dertig nachten per jaar.

"We willen ontmoedigen dat er een verdienmodel ontstaat, want we hebben de woningen veel te hard nodig voor onze eigen inwoners", zegt Van Delft. "Aan de andere kant kan het een belangrijke aanvulling zijn voor het toerisme in de stad. Dus als je met vakantie gaat, mag je je huis gewoon verhuren."

De nieuwe regels gaan nog niet direct in. Inspraak is tot en met 3 september mogelijk.