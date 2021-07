Twee fysiotherapeuten van SportFysioLeiden reizen over enkele weken namens de Nederlandse Atletiekunie af naar Tokio voor de Olympische Spelen. Roel van Opdorp en Homme Rodenhuis versterken TeamNL door de sporters goed voorbereid en fit aan de Spelen te laten beginnen.

Van Opdorp is begonnen met een specifieke voorbereiding tijdens een trainingsstage in het Zwitserse Sankt Moritz waar hij de langeafstandslopers begeleidt tijdens een hoogtestage. Met een korte tussenstop in Nederland reist hij daarna af naar Japan.

Rodenhuis heeft een langere periode om zich voor te bereiden. Hij begeleidt de sporters die deelnemen aan de Paralympische Spelen. Eind augustus gaan de Paralympische Spelen van start.

De Olympische Spelen in Tokio vinden plaats van 23 juli tot en met 8 augustus.