Een automobilist heeft maandagavond een vrouw aangereden op het zebrapad op de Kooilaan ter hoogte van de Soestdijkkade in Leiden. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval vond rond 18.30 uur plaats. Ambulancepersoneel kwam ter plaatse om het slachtoffer te stabiliseren, waarna ze naar het ziekenhuis werd overgebracht. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet meer te komen.

De automobilist werd meegenomen naar het politiebureau, omdat agenten vermoedden dat hij onder invloed was.

De Kooilaan was tijdelijk afgesloten voor onderzoek.