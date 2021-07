De brandweer is maandagochtend uitgerukt vanwege een penetrante geur in een bedrijf aan de Newtonweg in Leiden. Medewerkers van het farmaceutische bedrijf roken de geur in de toiletten en dachten dat er mogelijk een ongeluk met gevaarlijke stoffen was gebeurd.

De brandweer werd daarom ingeschakeld en de toiletten werden afgesloten.

De penetrante lucht bleek na nader onderzoek afkomstig van een desinfecterend schoonmaakmiddel.