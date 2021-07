Een automobilist is zaterdagochtend gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee auto's op de Europaweg in Leiden. Het slachtoffer is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis.

De Europaweg was vanwege het ongeval tijdelijk in beide richtingen afgesloten tussen het Lammenschansplein en de A4.

Een bergingsbedrijf heeft beide zwaarbeschadigde voertuigen geborgen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.