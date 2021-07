De gemeentelijke subsidie voor een toekomstige discogolfbaan in Polderpark Cronesteyn in Leiden werd deze week door meerdere raadsleden bekritiseerd. Door de komst van een golfbaan zouden de natuur en rust in het park in het geding komen.

Sportwethouder Paul Dirkse moest deze week raadsvragen beantwoorden over de gemeentelijke subsidie van 32.000 euro die hij toekende aan de initiatiefnemers van Disc Golf Cronesteyn. Meerdere fracties stelden raadsvragen, maar volgens de wethouder is er geen reden tot zorgen.

Vooralsnog is het maar de vraag of de discogolfbaan wel in Polderpark Cronesteyn gebouwd zal worden. Er moet eerst een vergunning worden verleend waaraan voorwaarden zijn verbonden. Daaruit zou kunnen blijken dat Cronesteyn niet de beste plek is voor discgolf. "Maar het is wel een denkbaar scenario", voegde Dirkse er nog wel aan toe. Hij vindt het in elk geval veel te vroeg om nu de stekker uit het plan te trekken.