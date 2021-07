Stichting Songs of Freedom heeft woensdag in de tuin van het Leidse Museum Volkenkunde een Keti Koti-herdenking georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst sprak onder meer cultuurwethouder Yvonne van Delft de aanwezigen toe.

Naast Van Delft hielden voorzitter Jacintha Groen van Songs of Freedom en de Leidse historicus Gert Oostindie een toespraak. Na de toespraken bracht Groen een plengoffer, een ritueel waarbij vloeistof over een altaar of over de vloer wordt uitgegoten. Na dit ritueel legden verschillende organisaties een krans.

Daarnaast was er inbreng van enkele kunstenaars en artiesten. Zo droeg de Surinaamse dichter Ringold van West zowel in het Nederlands als in het Surinaams een gedicht voor en zong muzikant Nancy Zeefuik een lied over vrijheid.

Organisator Jacintha Groen zei tijdens haar toespraak te hopen dat er in de toekomst een slavernijmonument zal worden opgericht in Leiden. Wethouder Van Delft zei zich wel te kunnen voorstellen dat zo'n monument er komt.