Het gebied rond Leiden Centraal moet meer fietsenstallingen krijgen. De gemeente is daarover in gesprek met de NS en ProRail. Nu is er plek voor ongeveer zeventienduizend plekken in het stationsgebied, waarvan een deel tijdelijk. Volgens wethouder Yvonne van Delft moeten er over tien jaar negentienduizend permanente plaatsen zijn.

De fiets blijkt in Leiden een extreem populair vervoermiddel om van en naar het ov te gaan. Alleen in Amsterdam en Utrecht staan meer fietsen bij het station. "De stad gaat de komende jaren groeien, dus moet ook het aantal fietsparkeerplekken omhoog", legt Van Delft uit. "Het liefst zetten we al die fietsen in een overdekte, beveiligde stalling."

Uit de besluiten van het college blijkt dat in het ideale geval alle stallingen de eerste 24 uur gratis worden. Wie zijn fiets langer wil stallen, moet daarvoor gaan betalen. Ook moet de verdeling van de stallingen beter.

Momenteel staat 75 procent van de fietsen aan de stadszijde van het station, en slechts een kwart aan de Oegstgeestse kant (zeezijde). Omdat 40 procent van de fietsers van de Oegstgeestse kant komt, moet ook 40 procent van de stallingsruimte aan die kant komen.

Een eerste nieuwe stalling is gepland in nieuwbouwproject De Geus, op de plek waar nu nog de Jumbo zit. Verder loopt er een onderzoek naar uitbreiding van de bestaande stalling Zeezijde onder de Bargelaan.

Ook wordt er nagedacht over aanpassing van de stalling onder de taxistandplaats of het ondergronds samenvoegen van de NS-stallingen aan weerszijden van het station. Van Delft vindt het belangrijk dat het goed geregeld wordt. "We moeten fietsers zien te verleiden, dan hoeven we ook minder te handhaven."