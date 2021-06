De gemeente Leiden werkt aan een notitie met opties om alsnog een vierde veld te realiseren voor de Leidse Hockeyclub Roomburg. Dat zei wethouder Paul Dirkse dinsdagavond tijdens de vergadering van de raadscommissie Onderwijs en Samenleving.

Eerder dit jaar stemden de inwoners van Leiden in een referendum in grote meerderheid tegen het voorstel van de gemeente om het Roomburgerpark opnieuw in te richten.

Daarbij zou ook ruimte ontstaan voor een vierde hockeyveld in het wijkpark. Door die tegenstem zijn de problemen waar LHC Roomburg al jaren mee kampt nog steeds niet opgelost en dus moet er nu opnieuw gekeken worden naar mogelijkheden voor uitbreiding.

Een van die opties passeerde dinsdag al even de revue. Volgens raadslid Martijn Otten (PvdA) is eerder al eens uitgezocht dat de korfballers van Trigon naar het terrein van KZ Danaïden aan de Montgomerystraat kunnen verhuizen. Roomburg Tennis zou dan vanuit het Roomburgerpark naar het Trigon-terrein kunnen, waardoor in het Roomburgerpark alsnog ruimte ontstaat voor het vierde hockeyveld.

Dirkse wil niet vooruitlopen op de opties waar de raadsleden zich al even aan waagden. “Dat veroorzaakt alleen maar ruis. In de notitie die binnenkort verschijnt, worden meerdere mogelijkheden afgewogen. Ook een extra veld op een andere plek in de stad komt dan weer als optie in beeld.”