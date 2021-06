De gemeente Leiden heeft de aannemer geselecteerd die het Indoor Sportcentrum aan de Telderskade gaat bouwen. Na een Europese aanbesteding is Remmers Bouwbedrijf uit Tilburg gekozen als bouwer voor de gecombineerde topsport- en breedtesporthal die de huidige Vijf Meihal en de 3 Octoberhal gaan vervangen.

De bouw gaat naar verwachting nog dit jaar van start. De oplevering is voorzien in het eerste kwartaal van 2023.

Het Indoor Sportcentrum krijgt een topsporthal met een maximale capaciteit van 2.435 toeschouwers en daarnaast een kleinere breedtesporthal. De toekomstige gebruikers zijn de Leidse sportverenigingen, het Leonardo College, mboRijnland en ZZ Leiden Basketball. Ook wordt er een sportmedisch centrum in het complex gevestigd.

Het Indoor Sportcentrum wordt grotendeels opgetrokken uit kruislings gelamineerd hout. "Houtbouw is beter voor het milieu dan de gebruikelijke betonblokken", zegt wethouder Paul Dirkse (Sport).

Het nieuwe complex wordt aan de kant van de Churchilllaan ruim 20 meter hoog. De kleinere sporthal aan de kant van de Boshuizerkade wordt lager. Inmiddels is ook de aanbesteding voor de horeca-exploitatie van het Indoor Sportcentrum gestart. In augustus is bekend welke partij de horeca gaat verzorgen.