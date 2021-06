Het schilderij Het ontzet van Leiden van de Vlaamse schilder Antoon van Bedaff is voor 10.505 euro van eigenaar verwisseld. Het olieverfdoek ging afgelopen week onder de digitale hamer bij het Leidse veilinghuis Onder de Boompjes.

Het doek toont de ontvangst van Willem van Oranje en de watergeuzen door burgemeester Pieter Adriaansz. van der Werff en het Leidse stadsbestuur op de dag na het Ontzet van Leiden op 4 oktober 1574.

De naam van de koper is niet bekendgemaakt, maar volgens ingewijden heeft Museum De Lakenhal het doek verworven. Interim-directeur Oskar Brandenburg van het museum wil daar niks over zeggen. "Ik kan er niets over zeggen. Binnenkort volgt vast meer nieuws", aldus Brandenburg.