Bioscopen Leiden en het Leiden International Film Festival (LIFF) organiseren een zomerprogramma met films in de buitenlucht. Onder de noemer Summer Friends worden zes weekenden lang twaalf films vertoond.

"Als enige bioscoopexploitant van de stad vinden wij het zeker nu heel belangrijk om film naar de mensen toe te brengen. En nog leuker is het dat we dat samen met onze lieve vrienden van het LIFF doen", zegt mededirecteur Govert de Kok van Bioscopen Leiden.

Ook hoofd programma Nick Hortensius van LIFF is blij met de samenwerking. "Normaal gesproken organiseren wij in de zomer drie filmavonden, maar dit jaar willen we het publiek net iets meer geven. De films zijn specifiek per locatie geprogrammeerd en kunnen zo in een extra bijzondere setting beleefd worden."