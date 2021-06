Funked Up wordt waarschijnlijk het eerste festival in Leiden waarbij bezoekers onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Dat is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leiden.

Verspreid over drie zalen treden zaterdag 3 juli verschillende artiesten op in Scheltema Leiden. Na aankoop van een kaartje kan een gratis testafspraak worden gemaakt op de site van Testen voor Toegang.

Na vertoning van een QR-code van een negatieve testuitslag en ID-kaart wordt de bezoeker binnengelaten. De anderhalvemeterregel mag daarna genegeerd worden.

Onder anderen Dr Justice & the Smooth Operators, De Nachtelijke Escapades, gitarist Eelke Mastebroek, The Backpockets en De Kiloknallers staan op het programma van het festival. Daarnaast is er ook een silent disco.