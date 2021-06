Museum De Lakenhal in Leiden is zondag dicht. Door de hevige regenval in de nacht van zaterdag op zondag is er lekkage aan het dak ontstaan en staat er water in een van de centrale gangen.

Het museum laat weten dat er geen schade aan de collectie is, maar dat de werkzaamheden het onmogelijk maken om vandaag bezoekers te ontvangen.

Het museum gaat dinsdag weer open.