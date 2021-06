Festival van het andere Theater (FAT) zal op 26 en 27 juni plaatsvinden in Leiden. Het festival speelt zich af in de wijken De Kooi, De Waard en de Merenwijk. De programmering is per wijk afgestemd op de wensen van bewoners.

Met het festival willen de organisatoren bewoners kennis laten maken met nieuwe vormen van theater. Zo zijn er verschillende stukken en optredens waar het publiek zelf onderdeel van is.