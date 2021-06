Het Willem-Alexander Kinderziekenhuis, dat deel uitmaakt van het LUMC, is vrijdag heropend na een volledige herbouwing. In teken van de heropening is er een online kindercongres georganiseerd met het thema It's a Kind of Magic.

"Na zes jaar verbouwing wilden we wel een mooie opening hebben voor dit ziekenhuis", aldus Robin Bertels, medisch manager van het kinderziekenhuis.

"Het motto van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis is dat we samen willen zorgen voor zieke kinderen. We zetten kinderen op de eerste plek, kind is koning. We willen zorg leveren die voor het kind zo min mogelijk belastend is. Zodat kinderen hier niet met een trauma de deur uitgaan, maar met de ervaring dat ze beter worden en op een goede manier behandeld zijn", aldus kindercardioloog Robin Bertels.