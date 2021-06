Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar een ongeluk in de Steenstraat in Leiden, waarbij op zaterdag 5 juni de zevenjarige Doris om het leven kwam. Het meisje fietste met haar ouders door de straat en schrok toen het portier van een taxi plotseling openging. Ze week uit en kwam vervolgens onder een bus terecht.

De politie opende een verkeerstechnisch onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Donderdagavond deed burgemeester Henri Lenferink in de gemeenteraad een mededeling over het ongeval en vertelde hij dat er ook een strafrechtelijk onderzoek loopt.

Daarbij wordt onder leiding van het OM gekeken of er verwijtbaar is gehandeld. Wanneer dat onderzoek afgerond zal zijn, kon Lenferink nog niet zeggen. "Mogelijk is het verkeersonderzoek eerder klaar, maar dat is nog niet duidelijk".

Burgemeester Lenferink bedankte de stad voor alle blijken van medeleven. "Het heeft de stad erg aangegrepen. Iedereen voelde mee. Elke dag blijven er mensen staan bij de plek waar het is gebeurd en velen leggen bloemen, knuffels en blijken van medeleven neer. Dat is mooi om te zien."

Kritiek op de gemeente

De burgemeester ging ook kort in op kritiek op de gemeente. Zo zou het gevaarlijk zijn om op de Steenstraat bussen in twee richtingen te laten rijden. Volgens Lenferink is dat risico beperkt. "We hebben daar bij de verplaatsing van de markt goed naar gekeken. De bussen worden er gereguleerd door verkeersregelaars, zodat ze elkaar niet passeren op het smalste stuk."

Hij erkent wel dat het in de historische binnenstad van Leiden sowieso altijd al krap is voor alle verkeersstromen. "En dat de Langegracht er nu uit ligt, helpt natuurlijk niet." Toch denkt de burgemeester niet dat de bussen in de Steenstraat tot een te onveilige situatie leiden. "Het was ook heel rustig ten tijde van ongeval."

Centrumroute is eind volgend jaar klaar

Afgelopen zaterdag reed een deel van de bussen vanwege de herdenking een andere route. Komende zaterdag rijden de bussen weer in twee richtingen door de Steenstraat. Die situatie duurt naar verwachting niet lang meer.

"Door de situatie rond corona verwachten we dat de markt over pak 'm beet een aantal weken, zeg begin augustus, terug kan naar de oude plek." Zodra dat het geval is, kunnen de bussen richting Leiden Centraal weer via de Turfmarkt, de Nieuwe Beestenmarkt en de 2e Binnenvestgracht rijden.

Eind volgend jaar is de centrumroute helemaal klaar en is het de bedoeling om de bussen uit de Stationsweg en Steenstraat te weren. Die gaan dan via de Langegracht en de Hooigracht rijden.