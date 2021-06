Het Leidse theater De Generator gaat in juni ter ere van Ketikoti, de jaarlijkse herdenking van de slavernij, verschillende voorstellingen geven. Woensdag is er een dansvoorstelling te zien in het theater.

Christian Guerematchi is maker van de dansvoorstelling in het kader van Ketikoti. Volgens hem onderzoeken theatermakers uit de "black and brown community" slavernij via hun eigen ervaringen.

"Ik vind het zo'n gemis dat dit geen nationale feestdag is. Dat doet wel een beetje pijn", aldus Guerematchi.