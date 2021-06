ProRail is dinsdag begonnen met de aanleg van een nieuwe hellingbaan op station Leiden Lammenschans, omdat de huidige hellingbaan te steil is en daardoor niet aan de toegankelijkheidsnormen voldoet.

De helling wordt minder steil en langer. "Zo maken we het station beter toegankelijk voor mensen met een functiebeperking", zegt een woordvoerder van ProRail.

De eerste werkzaamheden zijn dinsdag gestart en duren tot eind juli. Tijdens de tweede fase van de werkzaamheden, van eind juli tot 10 september, is het perron niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. "Alternatieve reismogelijkheden zijn te vinden op de website van de NS of in de NS-app", laat ProRail weten. "Extra reistijd kunnen wij niet uitsluiten."

Het Platform Gehandicapten Leiden is blij met de komst van de nieuwe hellingbaan. "De huidige hellingbaan is veel te steil en maakt het moeilijker voor mensen met een lichamelijke beperking om op het perron te komen", aldus voorzitter Peter Waalboer. Toch is hij ook kritisch. "We hadden liever een lift gezien, want die maakt het station beter toegankelijk."

Daarnaast had Waalboer liever gezien dat het perron minder lang onbereikbaar zou zijn voor rolstoelgebruikers. "Het is een kwalijke zaak dat mensen met een rolstoel een maand niet normaal via Lammenschans kunnen reizen."

ProRail: Hellingbaan in plaats van lift volstaat

ProRail zegt het vervelend te vinden dat het perron ruim een maand niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. "We kijken of we die periode kunnen verkorten naar bijvoorbeeld twee weken. Als dat niet mogelijk is, dan zoeken we naar mogelijkheden voor alternatief vervoer voor mindervaliden."

Volgens ProRail volstaat een hellingbaan in plaats van een lift. "Het belangrijkste waar we naar kijken is het aantal reizigers op een station en de te overbruggen hoogte vanaf de straat tot aan het perron. Het aantal reizigers en de te overbruggen afstand op station Leiden Lammenschans zijn relatief beperkt waardoor een hellingbaan volstaat."

Verder krijgt de nieuwe hellingbaan een groene uitstraling. De taluds worden volledig aangeplant. Ook de trap naar het perron wordt vernieuwd. De nieuwe trap komt aan de andere kant van de overdekte wachtruimte op het perron.