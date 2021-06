ProRail wil af van 53 bomen langs het spoor bij station Leiden Lammenschans. Het risico is groot dat de bomen tegen de bovenleiding aanwaaien en het treinverkeer voor langere tijd stilleggen. Daarom vraagt de spoorbeheerder een kapvergunning aan bij de gemeente Leiden.

De bomen staan in de groenstrook bij de Melchior Treublaan en de Kastanjekade. Van de 53 bomen die een gevaar vormen voor het treinverkeer, zijn er volgens ProRail 32 dood en 19 ernstig verzwakt. Twee bomen zijn instabiel geworden door houtrot in de stam en wortelkluit.

Het is niet de eerste keer dat ProRail van bomen af wil. Begin 2018 begon ProRail met het kappen van bomen bij station Leiden Lammenschans. De noodkap werd onderbroken door een zware storm, wat de omwonenden en Bomenbond Rijnland de tijd gaf om bezwaar aan te tekenen bij de gemeente. De vergunning die werd gegeven om via een spoedprocedure 44 bomen langs het spoor bij de Melchior Treublaan om te zagen, werd ingetrokken. Tijdens de storm van die dag zorgde namelijk geen enkele boom voor een gevaarlijke situatie.

In hetzelfde gebied wil ProRail de 44 bomen nu alsnog kappen. Daarnaast laat een woordvoerder van ProRail weten dat het nog een aantal andere bomen wil kappen die in de tussentijd zijn afgestorven. Volgens de Spoorwegwet mag ProRail bomen snoeien en kappen als deze binnen 11 meter van het spoor staan. Maar omdat Leiden een gemeentelijke bomenverordening heeft, is ProRail verplicht om een vergunning aan te vragen. Voor deze 53 bomen geldt dat zij beschermd worden door de gemeente Leiden.

De bomen op het terrein van ProRail tussen de Kanaalweg en de Herenstraat moeten ook nodig gesnoeid worden. "We merken de laatste tijd dat er steeds meer takken op het spoor vallen", zegt een woordvoerder van ProRail, "en dat kan vervelende gevolgen hebben voor het treinverkeer." Zo viel er in april nog een tak op een bovenleiding van het spoor, waardoor het treinverkeer urenlang platlag.

Voor elke gekapte boom een gezonde boom terug

In de nieuwe bomenverordening die begin deze maand is aangenomen, is het herplanten van de bomen geen voorwaarde meer als het gaat om bomen die een veiligheidsrisico vormen of ernstig ziek zijn. Volgens ProRail is herplanting of financiële compensatie daarom niet verplicht. Desondanks wil ProRail voor elke gekapte boom een boom op een andere plek langs het spoor herplanten.

Binnenkort dient ProRail de aanvraag in bij de gemeente Leiden, waarna er zes weken de tijd is om bezwaar te maken. In de tussentijd werken ProRail en de gemeente Leiden aan een meerjarig bomenbeheerplan, om het achterstallige onderhoud aan bomen in de toekomst te voorkomen. Ook het planten van nieuwe bomen en struiken wordt een belangrijk onderdeel van het plan. Het conceptplan wordt binnenkort aan de omwonenden voorgelegd.