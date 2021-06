Wethouder Paul Dirkse (Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën, D66) keert na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 niet terug in de Leidse politiek. Dat zegt hij in het Sleutelstad-programma Politiek071.

Na zes jaar wethouderschap vindt hij het genoeg geweest. "Het is hier wat mij betreft wel gedaan, ik heb zin om weer andere dingen op te pakken." Op dit moment is Dirkse nog druk met de jaarrekening van 2020 en de voorbereiding op de begroting voor verkiezingsjaar 2022. De bespreking van die laatste ziet er dit jaar wat anders uit.

De afgelopen jaren kwam veel kritiek op het uitgavepatroon van het huidige college omdat er veel geïnvesteerd wordt. Dat heeft geleid tot een hoge gemeenteschuld en dat zorgt weer voor een risico op rentestijgingen. Daar is Dirkse wel op voorbereid. Veel van de kritiek richt zich ook op het feit dat voor komende colleges minder ruimte is om zelf grote nieuwe uitgaven te doen.

De huidige investeringen moeten namelijk in die jaren worden terugbetaald. "De ruimte voor toekomstige colleges is inderdaad kleiner", erkent Dirkse, die er daarna ook aan toevoegt dat dat ook erg afhankelijk is van hoeveel geld er vanuit Den Haag naar Leiden komt.

De wethouder gaat van die volgende collegeperiodes in Leiden in ieder geval niet meer direct iets meemaken. "Ik zou het nog jaren kunnen en willen doen, maar ik kijk ook wel naar een goed moment om het stokje over te geven. We hebben met Fleur Spijker nu een goede lijsttrekker in de partij", zegt Dirkse die in 2018 nog de D66-lijst aanvoerde bij de verkiezingen. Ook een verzoek om nog langer wethouder te blijven voor zijn partij, zal Dirkse afslaan.

Wat hij wel gaat doen als er over ongeveer een jaar een nieuw college is, weet hij nog niet. "Ik kom uit het bedrijfsleven, maar daar zal ik denk ik niet meer naar teruggaan", zegt hij. Dirkse zou graag een baan in het openbaar bestuur houden. "Het maatschappelijk middenveld heeft me wel gegrepen en het besturen gaat me goed af. Maar ik moet zeggen, de afgelopen tijd zijn we elke dag hartstikke druk geweest met dingen rondom corona, dus ik heb er nog niet heel veel over nagedacht."