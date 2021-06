De bouw van 74 nieuwe huurappartementen aan de Hoflaan en Weidehof in Leiden Zuidwest is vrijdag officieel van start gegaan. Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) was aanwezig om de vlag op het bouwterrein te hijsen.

De huurappartementen zullen drie appartementenblokken met 58 woningen vervangen. De appartementen uit de jaren vijftig zijn gesloopt omdat er volgens woningcorporatie Portaal te veel aan mankeerde. De overige appartementenblokken zijn opgeknapt.

De 74 nieuwe sociale huurappartementen zijn aardgasvrij en krijgen zonnepanelen op het dak. Alle woonblokken zijn voorzien van een lift voor senioren. De woningen op de begane grond krijgen een voordeur aan de straat. Dit draagt volgens de woningcorporatie bij aan een levendige wijk.

De bouw duurt naar verwachting nog ruim een jaar. De eerste bewoners kunnen in de zomer van 2022 intrekken. Oud-bewoners kunnen met voorrang terugkeren naar de nieuwbouw. De overgebleven woningen worden verdeeld via Huren in Holland Rijnland. Senioren krijgen voorrang bij een deel van de woningen.