De provincie Zuid-Holland wil 81 miljoen euro steken in de warmwaterleiding naar Leiden. Woensdag nemen Provinciale Staten hierover een besluit.

Zes gemeenten in de Leidse regio gaven al aan samen te werken aan een nieuw duurzaam warmtenet. Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Katwijk willen samen twee miljoen euro ter beschikking stellen voor de warmterotonde met restwarmte uit de haven van Rotterdam. Ruim de helft van dat geld wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Leiden.

Door restwarmte te gebruiken, wordt er minder aardgas gestookt en komt er minder koolstofdioxide vrij. Volgens het Klimaatakkoord, die de provincie Zuid-Holland ook heeft ondertekend, dienen zo veel mogelijk huizen te worden geïsoleerd om energie te besparen.

Het is voor de provincie nog niet duidelijk hoe veel vraag er exact is naar het gebruik van de warmteleiding. Eerdere projecten zoals de Leiding over Oost liepen daarop spaak. Nu wil de provincie de regio Leiden aansluiten op het bestaande Warmteling Plus (WL1+) netwerk in Rotterdam. De Gasunie is verantwoordelijk voor de aanleg van de transportsystemen van dit netwerk.