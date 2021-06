Het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Lammebrug in Leiden is zaterdag afgesloten voor al het vaarverkeer. Deze afsluiting is nodig voor het verleggen van kabels en leidingen voorafgaand aan de werkzaamheden van de N206 Europaweg, als onderdeel van de RijnlandRoute.

Schepen lager dan 1,1 meter kunnen eventueel omvaren via de Vrouwenvaart, de Meerburger Watering, Vlietland en de Bakkersloot (en omgekeerd). Schepen tot 2,5 meter hoogte kunnen via het Korte Vlietkanaal, de Oude Rijn ten westen van Leiden, Additioneel Kanaal en Oegstgeesterkanaal omvaren richting de Kaag en omgekeerd.

Voor schepen hoger dan 2,5 meter is er de mogelijkheid om via Delft en Rotterdam te varen of te wachten tot de stremming is opgeheven.

Tijdens de afsluiting wordt een buis van ongeveer 153 meter lengte de grond ingetrokken vanaf een punt op de parkeervakken langs het Delftse Jaagpad. Dit gebeurt met behulp van twee grote kranen die aan beide zijden van het Rijn-Schiekanaal staan. Tijdens het intrekken hangt de buis over de vaarweg heen.