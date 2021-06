Zaterdag rijden er minder bussen door de Steenstraat in Leiden. De gemeente verwacht namelijk drukte in de stad, omdat er om 13.00 uur een minuut stilte wordt gehouden voor het zevenjarige meisje dat vorige week om het leven kwam toen ze onder een bus belandde.

Alleen bussen die van het station richting de Breestraat rijden, gaan door de Steenstraat. De bussen die de afgelopen periode ook van de Breestraat naar het station reden, worden zaterdag omgeleid via het Noordeinde, de Morsweg en de Morssingel.

Afgelopen zaterdag kwam een zevenjarig meisje om het leven toen ze met haar fiets viel en onder een bus terechtkwam. Marktkooplieden hebben bezoekers opgeroepen om zaterdag om 13.00 uur een minuut stilte in acht te nemen om op die manier stil te staan bij het ongeluk.

De gemeente houdt er rekening mee dat het ook bij het herdenkingspunt op de Steenstraat drukker is dan op een normale marktdag. De markt wordt aan de kant van de Steenstraat met hekken afgezet, zodat mensen vanaf die kant niet naar het marktterrein kunnen.

Vragen over busverkeer in binnenstad na dodelijk ongeluk

Naar aanleiding van het ongeval op de Steenstraat zijn er vragen over het busverkeer in de binnenstad. Leidse marktkooplieden zeggen al tijden te waarschuwen voor een gevaarlijke situatie. Ook startte een Leidenaar een petitie om bussen in de binnenstad te weren.

Voor het in goede banen leiden van de bussen, die tijdens marktdagen op zaterdag in twee richtingen door de Steenstraat rijden, worden verkeersregelaars ingezet. Of de gemeente van plan is om andere aanpassingen door te voeren, is niet bekend.

Eerder deze week bleek dat veel mensen zaterdag getuige waren van het dodelijke ongeluk met het zevenjarige meisje. Tientallen mensen namen de afgelopen dagen contact op met Slachtofferhulp. Wie daar behoefte aan heeft, kan nog steeds contact opnemen met die organisatie via 0900-0101 of via www.slachtofferhulp.nl. De ondersteuning die Slachtofferhulp biedt is gratis.