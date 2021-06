Een schilderij van Antonis Aloisius Emanuël van Bedaff (1787-1829) waarop de ontvangst van Willem van Oranje en de watergeuzen door burgemeester Pieter Adriaansz van der Werf en het Leidse stadsbestuur is afgebeeld, wordt binnenkort geveild via het Leidse veilinghuis Onder de Boompjes in de Nieuwstraat.

Het schilderij zit in een monumentale lijst. Het moet tenminste 4.000 euro opbrengen. "Af en toe gebeurt het. Ergens duikt zomaar een parel op", zegt veilingmeester Pieter-Gerrit Binkhorst.

"We kregen een e-mail uit België met afbeeldingen van een bijzonder schilderij. Uiteraard trok dit direct de aandacht en binnen een mum van tijd werd het werk opgehaald uit België en naar Leiden gebracht. Dat is tenslotte de plek waar het het beste tot zijn recht zal komen."

Hoe het werk in België terecht is gekomen, is niet geheel duidelijk. Het hing decennia lang bij een Vlaamse familie in een kasteel in de buurt van Antwerpen. Nu is het werk weer terug in Leiden en tijdens de kijkdagen van 12 tot en met 18 juni te bezichtigen. Het wordt online geveild. De veiling eindigt op 18 juni om 19.00 uur.

Het schilderij toont een belangrijk moment in de Leidse geschiedenis. De dag na het ontzet van Leiden, 4 oktober 1574, als Willem van Oranje ontvangen wordt door burgemeester Van der Werf en zijn stadsbestuur. De watergeuzen hadden op 3 oktober de stad ontzet en de uitgehongerde Leidse bevolking voorzien van haring en wittebrood.

De schilder is Antonis Aloisius Emanuël van Bedaff. Deze Vlaamse schilder vervaardigde het waarschijnlijk in zijn hoogtijdagen tegen het einde van zijn leven in de jaren twintig van de negentiende eeuw.

Van Bedaff werd in 1787 in Antwerpen geboren en overleed in 1829 op 41-jarige leeftijd in Brussel. Hij was kunstschilder, tekenaar en graficus en stond onder meer bekend om zijn historische voorstellingen. Van 1820 tot 1825 was hij leraar handtekenkunde aan de Stadsacademie voor Teeken- en Schilderkunst in Den Bosch. Werken van hem bevinden zich onder andere in het Rijksmuseum.