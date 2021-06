De bussen in Leiden vanaf Lammermarkt naar Leiden Centraal blijven voorlopig via de 2e Binnenvestgracht, Steenstraat en Stationsweg rijden. Dat schrijft wethouder Ashley North (Mobiliteit & Openbare Ruimte) in een brief aan de gemeenteraad.

In de brief geeft de wethouder een update over de aanleg van de Centrumroute. De Centrumroute is het traject van Leiden Lammenschans naar Leiden Centraal, waarbij eerst de Lammenschansweg, de Jan van Houtbrug en de Geregracht op de schop gingen en vervolgens de Hooigracht. Sinds dit voorjaar werkt de gemeente aan de herinrichting van de Langegracht. Daarbij wordt ook een stuk van de Oude Herengracht meegenomen.

De noordelijke helft van de Langegracht is voor 3 oktober klaar. Daarna start de zuidzijde. In het voorjaar van 2022 moet de herinrichting klaar zijn en gaan de R-netbussen van lijn 400 via de nieuwe HOV-route rijden. HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer en zegt iets over de (voorspelbaarheid van de) reistijd.

Het sluitstuk van de Centrumroute is de herinrichting van het Schuttersveld. Die start begin volgend jaar en is eind 2022 klaar. Dan rijden de stadsbussen niet meer door de Breestraat. De bussen gaan dan via het nieuwe Hooigracht - Langegracht tracé (HoLa), inclusief het Schuttersveld. Tot die tijd blijven ze rijden via de huidige route.